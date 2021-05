Félix da Costa: o piloto português que conquistou o Brasil!

Não basta ganhar o EPrix de Mônaco da Fórmula E. Na semana seguinte ele veio para o Brasil para competir como piloto substituto na etapa de Interlagos da Stock Car (sem nunca ter corrido no autódromo) e ganhou!

Não faz muito tempo que comecei a acompanhar a Fórmula E mais de perto. A categoria elétrica tem ganhado cada vez mais espaço ao passar por 10 cidades importantes ao redor do mundo, sempre com circuitos de rua com 2,5 a 3 km de extensão.

Para você que não conhece a Fórmula E é um Campeonato Mundial de automobilismo organizado pela FIA com carros monopostos exclusivamente elétricos, cuja primeira temporada começou no ano de 2014 e temos dois brasileiros campeões: Nelsinho Piquet (2014 – 2015) e Lucas di Grassi (2016 – 2017). Os monopostos aceleram de 0 a 100 km/h em 3 segundos, e alcançam uma velocidade máxima de 220 km/h.

O piloto português, Antônio Félix da Costa, celebra a vitória no EPrix de Mônaco. Foto: Divulgação.

Ano passado acompanhei o fim da temporada e um nome começou a me chamar a atenção: Antônio Félix da Costa. O português foi o campeão da temporada 2019 – 2020 e em 2021 continua se destacando. Mas nesse último final de semana ele fez o que parecia impossível!

Depois de vencer no tradicional circuito de Mônaco pela Fórmula E (pela primeira vez o EPrix usou o mesmo traçado da Fórmula1) com uma ultrapassagem espetacular na última volta, Félix da Costa veio ao Brasil para substituir o piloto (e atual campeão da Stock Car Pro Series) Ricardo Maurício, que testou positivo para o COVID-19.

Félix da Costa comemora sua primeira vitória em Interlagos na StockCar Pro Series. Foto: Victor Eleutério/Vicar.

Sair de um monoposto elétrico (zero emissão) e sentar em um “estocão” que solta fogo pelo escape é uma mudança e tanto, ainda mais considerando que o piloto nunca havia competido em interlagos, templo do automobilismo brasileiro. Mas o piloto português, apesar de um começo fora do ideal na tomada de tempo, mostrou por que é um dos melhores pilotos do mundo na atualidade e na segunda corrida do domingo tomou a ponta e se tornou o segundo piloto estrageiro da história a vencer na maior categoria do automobilismo brasileiro.

Para quem não sabe a Stock Car Pro Series não é só a maior categoria do Brasil, ela é a mais competitiva dentro do mesmo segundo, o que torna o feito do novato visitante ainda mais impressionante. Ainda mais considerando outros nomes de peso na pista como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Tony Kanaan e Cacá Bueno.

“Foi incrível”, disse Félix da Costa após a corrida. “Ontem eu estava um pouco chateado com a classificação porque foi um erro meu e eu tentei me organizar ao máximo e não foi fácil, mas hoje, fizemos um bom trabalho de casa, com toda a ajuda da equipe, do Daniel e do Ricardo Mauricio que me ajudaram a entender como funciona e conseguimos fazer um trabalho incrível, os mecânicos no pit stop, os engenheiros.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O meu carro estava muito bom, por isso, só tenho a agradecer a equipe Eurofarma-RC. Tenho muito respeito por todos os pilotos, fui bem recebido e não vejo a hora de voltar”.

E o que nós dizemos? “Volte sempre Félix! Estamos de portas abertas!”