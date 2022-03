Dá para ficar só de elétrico? Minha experiência com o BMW I3

Como é utilizar um carro 100% elétrico no dia a dia? Eu adorei!

A convite da Eurobike, fiquei alguns dias com o BMW I3, o elétrico mais famoso da marca. Já havia feito o test drive no modelo, mas passar alguns dias com um elétrico em casa é outra história. Primeiro, preciso reafirmar, o carro é demais!

O I3 tem tecnologia de sobra. Silencioso, o carro surpreende com seus 170 cv, que permitem você ir de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos. Ele é muito esperto e sua aceleração tem um tempo de resposta instantâneo, muito mais rápido que os tradicionais motores à combustão.

O interior tem o DNA da BMW, mas a com aplicação de materiais reciclados que está conectado à proposta do modelo. Foto: Aurélio Araújo.

O interior do carro chama a atenção! 95% dos materiais são reciclados. Um ótimo acabamento, com uma bela tela multimídia e um painel com tudo o que você precisa. Senti falta apenas dos bancos com ajuste elétrico, tendo em vista a sua precificação. Por fora, o carro tem um visual lindo com faróis de led agressivos e rodas 17″ que reforçam a pegada de hatch futurista junto com suas portas suicidas (um dos pontos altos do modelo).

As portas “suicidas” são um dos pontos altos do modelo. Foto: Aurélio Araújo.

Mas isso você já sabia. Por isso, a pergunta é: como é utilizar um carro 100% elétrico no dia a dia? Eu adorei! Com o preço do combustível nas alturas (em especial agora com o conflito Rússia X Ucrânia), a experiência com o carro elétrico faz ainda mais sentido. Apesar de eu não ter um ponto de recarga na minha casa, o seus cerca de 250 km de autonomia foram mais do que o suficiente para que eu passasse o fim de semana com a família.

BMW I3 com o selo de eficiência energética “Nota A” do INMETRO. Foto: Aurélio Araújo.

Instalei a cadeirinha de bebê sem dificuldades e passeamos pela cidade, visitamos amigos. O carro se mostrou ótimo para um dia a dia urbano. O espaço interno é bom (maior do que aparenta por fora). E o porta malas é suficiente para atividades do cotidiano e pequenas viagens. Ainda não temos uma estrutura para recarga nas estradas do Brasil que nos permita uma viagem sem apuros, mas acredito que, em breve, isso vai melhorar. Na rota Brasília – Goiânia, por exemplo, podemos encontrar no Jerivá.

Tampa do ponto de carga do BMW I3. Foto: Aurélio Araújo.

Aqui na cidade, a maioria dos shoppings hoje em dia possuem vagas com pontos de recarga, o que é muito legal, mas em todos os passeios que fiz, as vagas estavam ocupadas, o que deixa claro que não dá para depender disso. Se você quer um elétrico, tenha seu próprio ponto de recarga em casa ou no trabalho.

Por isso, me garanti na autonomia da bateria e ela não me deixou na mão. Com os sistema de recarga on the go, minha impressão é que o carro andou bem mais que os 250 km prometidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se você deseja um urbano 100% elétrico, o BMW I3 é perfeito. O seu valor acima dos R$ 330.000,00 o tornam um carro de luxo, mas vale para quem pode, ainda mais com 8 anos de garantia nas baterias e a baixa manutenção.