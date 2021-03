A pegadinha da Volks que estremeceu o mercado automotivo.

Com uma nota falsa, a Volkswagen anunciou que trocaria seu nome nos EUA para Voltswagen.

Ontem (30 de março de 2021), o mundo automotivo acordou em alvoroço com o anúncio da Volkswagen mundial informando que mudaria seu nome nos Estados Unidos para Voltswagen of America. A troca do nome seria uma alusão a unidade de medida “volts” e um marco que redirecionaria o seu foco para veículos elétricos na terra do Tio Sam.

No Twitter, a Volks publicou:

“We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 – available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7 — March 30, 2021“.

“Nós sabemos, 66 é um idade fora do comum para trocar o nome, mas nós sempre fomos jovens em nosso coração. Apresentamos “Voltswagen”. Similar à Volkswagen, mas com o foco renovado para carros elétricos. Começando com o nosso novo SUV 100% elétrico, o ID.4 – disponível hoje”.

Lançado recentemente nos Estados Unidos, o elétrico Volkswagen ID. 4 é cotado para o mercado brasileiro, segundo divulgado pelo site Motorshow. O SUV elétrico da Volks tem 204 cv de potência e vai de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos. Ele foi o centro da campanha da “Voltswagen”. Foto: Divulgação.

Uma nota oficial foi postada no site da montadora, o que deu ainda mais credibilidade à notícia. O problema é que tudo não passou de uma “pegadinha” antecipada de primeiro de abril. “Podemos estar trocando um K pelo T, mas o que não estamos mudando é o compromisso da marca”, disse Scott Keogh, presidente-executivo da suposta “Voltswagen of America”.

A descoberta que tudo era uma “brincadeira” irritou veículos de imprensa em todo o mundo, uma vez que a informação havia sido referendada dias antes pelo porta voz da marca, Mark Gillies. Mas a reação negativa não parou por aí, o anúncio gerou uma valorização em 5% das ações da empresa e, agora, órgãos reguladores nos EUA prometeram investigar o caso. E aí vem o problema, em 2015, a empresa sofreu uma profunda investigação devido ao “Dieselgate”; o que gerou mais de 50 milhões de reais em multas só no Brasil. O que era para ser uma ação descolada e criativa, vai virar mais um processo de investigação, com possíveis consequências jurídicas.

Para quem não lembra, o “Dieselgate” foi o nome dado pela imprensa internacional para o escândalo de falsificação de testes de emissões de poluentes envolvendo diversos fabricantes de carros pelo mundo (incluindo a Volks).

A ideia de sacudir o mercado com uma notícia falsa para criar um buzz sobre o lançamento de um produto não é novidade no mercado automotivo. O que é novidade é uma marca, que foi profundamente investigada por omitir níveis de poluição de seus carros, fazer isso para lançar um carro de zero emissão, o ID.4. Antes da ação, alguém precisava ter avisado que a Volks precisava se olhar no espelho e revisitar sua própria história recente. Além do mais, em tempos de fake news, gerar notícia falsa não é o que se espera de uma marca tradicional como a Volkswagen. O tiro saiu pela culatra.

