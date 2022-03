16 montadoras paralisam operação na Rússia

Entre dificuldades na estrutura logística, ou adesão ao boicote liderado pelos EUA e União Europeia, 16 fabricantes anunciaram a interrupção pontual ou definitiva de suas operações.

Não está nada fácil para o consumidor russo. Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, empresas dos mais diversos setores decidiram se retirar do país. Da Zara ao McDonald ‘s, a diversificação do varejo na economia russa está se desmontando. E a indústria automotiva não ficou de fora.

Entre dificuldades na estrutura logística (saída do sistema swift, por exemplo), ou adesão ao boicote liderado pelos EUA e União Europeia, 16 fabricantes anunciaram a interrupção pontual ou definitiva de suas operações.

No último dia 25, a GM havia anunciado sua adesão ao boicote contra a Rússia. Era a primeira montadora a se posicionar em relação ao conflito. A operação da norte-americana não é grande por lá, apenas 3000 carros por ano com 16 revendedores. Mas foi um sinal do que se anunciava para o país de Putin.

Caminhão militar da Kamaz. Foto: Divulgação.

A Renault veio na sequência e anunciou uma suspensão temporária devido ao que chamou de gargalos logísticos causados pelo conflito armado. A alemã Daimler Trucks anunciou o congelamento de todas as atividades, incluindo sua parceria com a montadora local Kamaz.

Enquanto a Mercedes analisa como irá se posicionar, a Volvo declarou que deixará de vender carros na Rússia devido às sanções impostas pelos Estados Unidos e União Europeia.

No universo das motos, a norte-americana Harley Davidson anunciou que seus negócios na Rússia estão paralisados.

É importante lembrar que não necessariamente as empresas estão aderindo explicitamente ao boicote. Em alguns casos, ficou simplesmente impossível trabalhar por conta do boicote.

Como vemos na lista, não são apenas as europeias e as norte-americanas que entraram na dança. As japonesas também. A Toyota interrompeu a produção em sua fábrica na Rússia. São produzidos em São Petersburgo modelos RAV4 e Camry, principalmente para o mercado russo. Além disso, a empresa disse que iria parar de exportar veículos para o país. Já sua conterrânea Honda vai interromper a exportação de carros e motocicletas aos consumidores russos, por conta da dificuldade no envio de veículos.

Enquanto o boicote asfixia a economia russa, os consumidores de lá começam a sentir os impactos de uma guerra sem sentido.