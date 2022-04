Conheça a gastronomia do Vietnã, jantar harmonizado com chef premiado e muito mais

Aos amantes de frutos do mar, amanhã, o Sagrado Mar (localizado na QI 17 do Lago Sul) promove um jantar harmonizado com a Fox Wines. Sob o comando do talentoso e premiado chef Marco Espinoza (foto), o estabelecimento traz esse evento que também contará com a presença do enólogo e empresário da vinícola, Sérgio Reyes. Mediante a reserva e com 30 vagas, serão seis etapas harmonizadas com um investimento de R$160 por pessoa. De Welcome Drink, o Sagrado Mar recepciona com um Couvert da Casa (harmonização Quereu Sauvignon Blanc). De entrada, Sardinhas na brasa sobre pão com tomate, queijo provolone e pimentão (harmonização Quereu Chardonnay).

Foto – Inove Aceleradora

O primeiro prato é o surpreendente Atum na churrasqueira, molho de mel de maracujá defumado, purê de couve-flor e abacate (harmonização Quereu Merlot). O segundo é um Filé Mignon com molho de cogumelos e capeline com molho trufado (harmonização Quereu Reserva Carmenere). E para finalizar, um Cordeiro Braseado acompanhado de polenta cremosa, pinholes e tomate cereja confitado (harmonizado com Quereu Limited Edition Cabernet Sauvignon).

Foto – Inove Aceleradora

A sobremesa é uma Torta de Framboesa com sorvete de chocolate branco (harmonizado com Falernia Late Harvest). Ainda há tempo: faça sua reserva nos telefones (61) 3202-3256 ou Whatsapp (61)99197-1287.

Um passaporte gastronômico para o Vietnã

Que tal uma conexão rápida com os sabores do Vietnã? Essa é a proposta do Festival Mundo Gastrô: Conexão Vietnã, que acontece até o dia 8 de maio em diversas casas gastronômicas de Brasília. Em sua 1ª edição, em parceria com a embaixada do Vietnã, o festival traz a culinária vietnamita, rica em sabor, cores e aromas, para ser explorada pelos chefs da cidade e degustada pelos apreciadores da gastronomia. O valor do menu é de R$69 ou 89 – dependendo de cada casa escolher aquela que melhor se adequa a criação do seu prato, tudo isso composto de entrada e prato principal. Entre as participantes, estão os estabelecimentos: Maki San – Restaurante & Temakeria (foto), Grande Muralha, Same Same, Sagres, Capim Dourado, Mayer Sabores do Brasil, Gran Bier, Universal, Fred ,Downtown SENAC, Taypá, Casa Baco e Dom Francisco.

Foto – Acervo pessoal

Um evento que todo cafezeiro pediu a Deus

De que o público amante de café é crescente em Brasília, não há dúvida. Mas saber presentear esse nicho é que mora o segredo. O evento que acontece no Casa Park neste último final de semana trouxe essa preocupação e só nos deixa com vontade de quero mais. A cerimônia em questão foi o The Coffee Brasília (foto). Um evento que reuniu cafeterias, produtores e fornecedores da bebida mais milenar do mundo: o café. Em tempos de reconstrução econômica, eventos como esse são importantes e necessários para a capital.

Foto – Leonardo Resende

Vamos voltar no tempo?

Lembra da época de Secos e Molhados? De a granel feita com carinho e afetividade? Isso que a Commercial São Benedito (704/5 norte bloco E) recupera, tanto nos visuais quanto nos sabores e nas vendas. Além de ser uma mercearia resgatada da época da nossa infância, o espaço ainda nos presenteia com aqueles sabores afetivos que um dia esquecemos. Como, por exemplo, um almoço com espetinho a escolha, feijão tropeiro, ovo frito, arroz, vinagrete e farofinha (foto). Tão bem cuidado e afetuoso, Commercial São Benedito é um novo point obrigatório da cidade.

Foto – Acervo pessoal

Bistrô francês no coração de Bsb

As entrequadras 708/907 Sul reservam um segredo maravilhoso: o Le Jardin Bistrot. Sob o comando do chef Tiago Santos, o espaço é um pedacinho da França no quadrado brasileiro. Além da atmosfera lindíssima e inspirada nas terras francesas, o local também tem um jardim super relaxante onde os visitantes podem aproveitar. Além disso, há as criações incríveis do gastrólogo, como, por exemplo, o Magret, demi-glace de laranja, com manga e figo e acompanhado de fritas com ervas (foto).

