Tempo de estudo

A preocupação que mais assola o concurseiro é: quanto tempo devo estudar por dia?Por isso, vou trazer algumas respostas sobre esse tema.

A preocupação que mais assola o concurseiro é: quanto tempo devo estudar por dia? Talvez seja o reflexo da cronometração excessiva das metas, ou mesmo uma necessidade de limitar a jornada de estudo diária. Seja qual for a motivação da pergunta, deve ser traçado alguns parâmetros para respondê-la.

Vejo que existem 3 tipos de concurseiros que é preciso distinguir para explicar melhor, quais sejam: iniciante, intermediário e avançado.

Não pretendo ser o dono da razão nem exaurir o assunto por aqui, até porque esse é um assunto bem longo. Se fosse resumir todos os vídeos que já fiz no Canal Defensolândia e os artigos aqui da coluna daria um livro. Mas vamos lá.

O iniciante é aquele que não tem base nas matérias e está começando a jornada. É o inconformado com a forma que está a sua vida e planeja melhorar por meio dos concursos, muitas vezes acreditando que é tão fácil como distribuir curriculums por aí.

Já o intermediário, normalmente, anda desacreditado. Já tentou alguns métodos, mas aprovação não veio. Está há algum tempo na média, mas não avança.

Por último, o avançado é aquele que já está batendo na trave e triscando nas fases seguintes. É o quase concursado. Está mais para aprovação do que para a média.

O iniciante

Para você que ainda se considera um iniciante nos estudos para concursos públicos, deixo aqui um mantra: quanto mais você conseguir estudar melhor. O primeiro momento é de movimento, quebra da inércia e do comodismo.

Por isso, no começo é o momento de se dedicar à qualidade. A percepção do que é um estudo de qualidade é mais importante do que a quantidade de horas que você vai estudar diariamente.

Qualidade é um termo um tanto quanto subjetivo. É difícil dizer todos os espectros de qualidade com precisão. No entanto, é fácil dizer que o estudo de qualidade é aquele em que se aprende o que foi estudado.

Para saber que você aprendeu algo é necessário testar as habilidades. Para os concursos essa habilidade redunda em responder corretamente uma série de questões. Por isso, fazer simulados é importante. É ali que você verá como andam as coisas.

O INTERMEDIÁRIO

Quando você é um concurseiro intermediário (a grande maioria é) precisa entender que a quantidade de horas tem que ser mais próxima do que é a duração das provas, em média 4 horas. Eu não sou adapto de estudar de forma diferente do que são as provas.

Assim, penso que a melhor forma é estudar de 4 a 5 horas seguidas por dia, pelo menos. Não são horas líquidas de estudo, mas brutas.

Significa que do momento que você começar a estudar até o final tem que ter entre 4 e 5 horas. Acredito nisso por ser a forma com que você fará a prova. O fiscal e a banca não estão preocupados com quantas pausas você vai fazer ou quantas vezes vai ao banheiro. Eles querem saber de respostas conforme o gabarito.

O AVANÇADO

O avançado deve ter passado pelas fases anteriores, do contrário, não é avançado. Caso tenha chegado nesse nível sem ter entendido e percebido o que falei nos outros níveis pode ter chegado aqui por sorte.

Independente de como chegou aqui é a hora de enxergar que os ajustes finos fazem a diferença. Ajustar os dias da semana mais produtivos par estudar as matérias mais difíceis e os mais improdutivos para estudar mais fáceis.

Além disso, fazer toneladas de simulados e saber medir todas as semanas como está indo em cada matéria que vai cair na prova. Normalmente estuda mais do que 5 horas ao longo do dia em turnos separados.

PARA FECHAR

Eu sei que todo mundo quer dormir num dia iniciante e acordar no outro como um concurseiro avançado. Sinto em dizer que as coisas não funcionam assim.

Acrescento que pular as etapas faz de você um concurseiro mais frágil. Por isso, vai no seu ritmo, sem pular nenhuma etapa e com consciência de que quer chegar e os motivos que te fizeram escolher essa vida bandida concurseira.

Agora que você já deu uma arejada por aqui, sugiro voltar para os livros e se preparar para assombrar o examinador!