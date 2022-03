Tratando de teletrabalho no serviço público. Como foi implantando e suas consequências.

Depois de alguns anos já num cenário em que muitas tendências se desenvolveram de forma muito mais acelerada do que normalmente aconteceria, o teletrabalho ou trabalho remoto está na mente de muitos. Logo, vem aquele questionamento: posso trabalhar de onde quiser no serviço público?

Antes de qualquer tipo de opinião, eu acho que você deve entender primeiro o que é o serviço público. Servir ao público é a ideia mais evidente que eu noto. Por isso, existem muitas áreas que são voltadas ao atendimento. Porém, não significa que todo o serviço público se dedica ao atendimento.

Dito isso, acredito que o trabalho remoto veio para ficar e tudo tem se adaptado no serviço público. Num primeiro momento – que ainda estamos passando – é por questões sanitárias. Contudo, num segundo momento deve se estabelecer também por questões de eficiência.

Questões Sanitárias

Quanto às questões sanitárias o distanciamento foi o primeiro grande movimento para iniciarmos os esforços contra a doença que nos agonia por mais de 2 anos. Para quem não sabe as repartições públicas – sua esmagadora maioria – são locais com pouca ventilação e com muitos servidores públicos, sem contar os locais de grande fluxo destinados aos atendimentos. Desse modo, o teletrabalho foi a medida mais eficiente – segundo especialistas, mesmo com o desenvolvimento de vacinas e outras formas de proteção para minimizar a transmissão do vírus.

No entanto, muitos setores de contato direto com a população, principalmente a menos favorecida, encontrou dificuldades para prestar atendimento sem exclusão tecnológica. Esse foi o caso da Defensoria Pública, como você pode ver no vídeo abaixo:

Questões de Eficiência

Por outro lado, os setores que não se dedicam ao atendimento do público foram os que tiveram a transição mais “tranquila” para a forma remota. Embora isso não signifique que não tiveram desafios, em especial o controle das horas trabalhadas e a forma de quantificar o trabalho.

Porém, diferente do imaginado por muitos, o trabalho remoto demonstrou em muitas situações ter aumentado a eficiência de muitos órgãos públicos. Um exemplo disso foi o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, seguindo o ritmo mais acelerado a Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT acabaram também aumentando a produtividade.

No entanto, tenho para mim que quantidade não necessariamente é igual a qualidade. Como você ver essa eficiência foi contabilizada apenas em quantidade de decisões, mas não levou em consideração o acerto dessas decisões ou mesmo a profundidade delas. Eu acredito que esse possivelmente será o desafio a ser enfrentado.

O Estado saiu ganhando

O que não se pode discutir é que existe um ganho estatal na diminuição de custos com energia, expansão das instalações, infraestrutura computacional e outras tantas despesas. Desde que o servidor não esteja na repartição e produzindo, não necessidade de ser discutir de onde ele faça isso. Pode ser que seja uma praia paradisíaca ou do topo de uma montanha nos alpes suíços.

Diante de todo o exposto, fica evidente que é possível ter lotações em teletrabalho. Em especial durante o atual momento que estamos passando, bem como muitos setores permaneceram nessa forma de trabalho pelos próximos anos. No entanto, isso é algo que não pode ser um fator determinante para a escolha do cargo que você está estudando. Explico: na minha visão, as áreas que podem ser mantidas em trabalho remoto, muitas vezes, são as que podem ser extintas, por conta dos avanços tecnológicos em especial quando falamos de inteligência artificial.

O aspecto mais importante para fazer suas escolhas concurseiras ainda é gostar da atividade que você exercerá no serviço público. Isso será a sua realidade pelos próximos 20 a 30 anos da sua vida. A estabilidade não gera apenas bônus, mas também o ônus de usufruir dela por toda a sua vida.

Independente de você ter a mesma visão de futuro que eu, agora é hora de voltar aos estudos, para poder assombrar os examinadores.