Segunda-feira eu começo

Ontem foi a última segunda-feira do ano de 2020. É o último dia do ano para dizer que vai começar a fazer alguma coisa. Digo isso, tendo em vista que a maioria das pessoas sempre fala que vai começar alguma coisa na próxima segunda.

Quantas vezes você disse esse ano que começaria algo na segunda e não começou? Será que realmente precisamos de uma segunda-feira para começar algo? Eu acredito que não. A sua segunda pode ser num domingo, ou qualquer outro dia.

Normalmente, eu não me apego a começar as coisas na segunda, pois fracassei várias vezes com essa mentalidade. Fiz muitas promessas em vão.

No final das contas entendi que o momento em que pensamos em começar algo é o momento em que realmente deveríamos começar. O impulso de postergar é que nos faz jogar tudo para a segunda.

Assim, quando tiver vontade de começar algo, comece imediatamente. Essa atitude vai te dar uma sensação de realização que gera mais ânimo e uma bola de neve de motivação, para não postergar.

Talvez a palavra que eu mais escuto hoje-em-dia é: “procrastinação”. Essa palavra entrou na moda dos estimuladores de concurseiros. Contudo, acabou se tornando em síndrome de “burnout”.

Síndrome de Burnout

Essa síndrome é algo comum nas pessoas que estudam para concurso público. Muitas vezes parte de uma cobrança excessiva e acaba levando ao esgotamento mental e físico.

Embora a dica de não esperar para começar as coisas seja válida, é importante ter em mente que cada um tem seu ritmo. Todo mundo tem seu tempo. Se eu não gosto de postergar, não significa que você não precise disso.

Fazer algo que não combina com o seu perfil pode levar a efeitos opostos ao seu objetivo. Um exemplo disso é essa síndrome, pois são sintomas típicos:

Ausências no trabalho;

Agressividade;

Isolamento;

Mudanças bruscas de humor;

Irritabilidade;

Dificuldade de concentração;

Lapsos de memória;

Ansiedade;

Depressão;

Pessimismo;

Baixa autoestima.

Qualquer desses sintomas são suficientes para um baixo rendimento nos estudos.

O que a sua postergação significa?

Por ter passado por uma batalha interna comigo mesmo, escrevo hoje para vocês sobre isso. A minha postergação tinha muito a ver com indisciplina. Talvez por isso que foi possível contornar esse problema e melhorar meu desempenho nos estudos.

No entanto, o que causa uma pessoa postergar excessivamente pode ser algo banal como a preguiça pura, ou mesmo algo mais complexo como estresse. Logo, cada caso é um caso.

Acredito que o importante aqui é saber identificar o que está causando a sua postergação. Em regra, não é fácil encontrar a origem. Além disso, como já disse, um pouco de postergação é normal. O que devemos evitar é a postergação excessiva e que lhe impede de atingir os objetivos que você almeja.

Nessa época em que os planos para o ano novo estão borbulhando na maioria das mentes, um método de planejar e colocar os planos em prática com êxito é o planejamento conglobante (eu que inventei), mas isso você pode daar uma olhada no vídeo abaixo, para entender.

Melhorar todos os dias é uma das grandes virtudes dos concurseiros que se tornaram concursados. Tenho certeza que se você se planejar e entender os seus limites, vai conseguir fazer coisas inimagináveis. O importante é começar. Vamos juntos, cada um no seu ritmo!