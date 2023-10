Vinho brasileiro e jantar a quatro mãos: o fim de outubro está delicioso!

Vinum Brasilis e Almería Convida com André Rochadel são eventos que considero imperdíveis. Confira detalhes

Hoje, a coluna vai fugir um pouco da avaliação mais profunda de um local e apresentar uma breve agenda com dois eventos que acontecem a partir desta sexta-feira (20) e que considero imperdíveis para tornar o seu fim de outubro mais gostoso.

Vinum Brasilis

O abre-alas é o já consagrado Vinum Brasilis. A 18ª edição da maior feira especializada em vinhos brasileiros do país chega ao Salão Millennium do clube Ascade, hoje e amanhã (20 e 21), com quase 50 vinícolas e mais de 200 rótulos nacionais para degustação e compra, incluindo espumantes, tintos, brancos e rosés.

Com uma maior estrutura e novo design, a Vinum Brasilis estreia a Oleum, uma mini feira de azeites brasileiros com diferentes expositores. Estarão presentes os produtores dos azeites Acendra, Casa Gabriel, Kochen, Batalha, Candeia, CapOlivo, Don José, Território 63 e Nina, vários deles premiados.

Além dos vinhos e azeites, o renomado Piselli estará no evento em uma versão pocket, com o Piselli Deguste, apresentando três opções de pratos para aqueles que desejarem jantar no local. As sugestões variam de R$ 47 a R$ 59.

Os ingressos para Vinum Brasilis estão sendo vendidos por R$ 160 (2º lote), com direito às degustações de vinhos e produtos da exposição.

Serviço

Sexta e sábado, 20 e 21 de outubro

A partir das 18h

No Clube Ascade – Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 10 – Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 160 na Bilheteria Digital

Mais informações: @oficialvinumbrasilis

Foto: Divulgação

Almería Convida

Para aqueles que estão procurando um menu diferente na cidade e para os seguidores que sempre me sinalizam o desejo de provar a comida do ex-masterchef André Rochadel, a pedida é a 4ª edição do Almería Convida, que terá o chef e influenciador comandando as panelas ao lado da anfitriã Julia Almeida.

A junção não tem como não dar certo. Já provei e aprovei em diferentes ocasiões as receitas do Almería e também tive o prazer de desfrutar de jantares particulares do Rochadel. O cara não só fala muito e curte uma polêmica, mas também entrega uma cozinha melhor que muitos restaurantes badalados por aí.

O jantar a quatro mãos acontece na quinta-feira, dia 26, no Clube de Golfe, com um cardápio inspirado na memória afetiva, lembranças de infância que marcaram os domingos em casa, em família.

A experiência contará com três passos. De entrada: brioche tostado, mollet de codorna, hollandaise de café e uma pequena quenelle de sorvete de nata; e Tortilla frita de banana-da-terra, fondue de queijo fresco, ragu de charque e crispy de cebola roxa.

Como prato principal, a dupla oferece camarão pochê, fumet com fava de baunilha, legumes defumados e telha de leite noisette; e Maria Isabel: mini arroz, carne de sol angus, quiabo marinado na pimenta-macaco, aioli de abóbora e vinagrete de maxixe finalizada com sal de torresmo.

Para a sobremesa: Quase brasileiríssimo, um pudim de capim-santo com caramelo de tomilho e praliné de castanha-do-pará; e Torta de limão: bolo denso de limão, sorvete de limão tahiti, curd de limão e crumble de pimenta rosa.

A experiência custa R$ 220 por pessoa e, obviamente, está sujeita a reservas e lotação.

André Rochadel e Julia Almeida estarão juntos na próxima quinta-feira (26). Fotos: Divulgação

Serviço

Almería Convida – jantar a quatro mãos com os chefs André Rochadel e Julia Almeida

26 de outubro (quinta-feira)

A partir das 19h

No Clube de Golfe – Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 2 – Brasília-DF

Reservas no número (61) 99337-8338. Valor: a partir de R$ 220

Mais informações: @almeriaresto