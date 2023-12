Panetone de fruta ou chocolate?

Nesta lista, trago até uma versão salgada, com linguiça, pro seu fim de ano

Fim de ano não podem faltar as famosas listas de melhores, além da ceia e, claro, o famoso panetone — o primeiro a dar sinal de que nos encaminhamos para a troca no calendário. E, falando especificamente dele, as opções estão cada vez mais robustas, personalizadas e com sabores diferentes. Eu sou fã da versão recheada com chocolate. Frutas secas e cristalizadas nunca conquistam meu paladar, mas os chocolatudos demais também não me agradam.

O equilíbrio entre a quantidade de massa e recheio faz toda a diferença para mim. Gosto das notas de laranja, da consistência fofinha, mas não ao ponto de bolo. Antes de tudo, panetone é pão, não podemos esquecer. Penso também que, se fosse para comer chocolate escorrendo e caldas, não precisaria esperar chegar ao fim de ano, isso tem em quase todas as sobremesas da cidade durante o ano todo.

E no mar de sugestões disponíveis no mercado, fiz uma pequena lista de alguns que eu aposto que vão deixar seu fim de dezembro mais gostoso. A lista não é feita em formato de ranking e segue apenas ordem alfabética. Obviamente, as vejo como as melhores do ano.

Começo pela receita feita pelo Chef Lucas Chan, da Bread Head, especializada em fermentação natural, com o B Hotel. O resultado é um panetone com baunilha do cerrado, chocolate e laranja. Ele está sendo servido no café da manhã do B, durante todo o mês de dezembro.

No Mané Mercado, é possível aproveitar o produto para um café da tarde no Café e um Chêro, comprando fatias disponíveis em duas versões: clássico (que pode ser polvilhada com açúcar e canela – R$ 19) e a feita com doce de leite (fatia de panetone aquecida com doce de leite da casa, que também pode ser polvilhada com açúcar e canela – R$ 24).

Se a sua pegada é comprar logo um inteiro e levar pra casa, vale ficar de olho no horário das fornadas da Castália. Os Tonis, como são chamados, estão saindo com chocolate com laranja e mirtilo, cranberry e limão (R$ 58).

Os loucos por pão, como eu, podem aproveitar o Chocotone sem recheio da Casa Almería (R$ 85), perfeito para passar aquela fatia grossa na chapa com manteiga em casa. Por lá ainda tem a variação com recheio de Pistache (R$ 155). Faço aqui um parêntese, pois é uma fruta que amo, mas que já posso dizer que é nossa nova Nutella, que também já foi o Ninho em verões passados. Ele está em tudo! Felizmente, aqui ele vai muito bem.

Saindo do convencional, a La Boulangerie criou um Panetone salgado com linguiça artesanal do Leo Hamu com parmesão, uma parceria com o chef charcuteiro radicado em Brasília (pequeno: R$ 15,00; médio: R$ 38,90 e grande: R$ 68,90). Como doce, a sugestão é morango glaceado com chocolate branco (pequeno: R$ 15,90; médio: R$ 45,50 e grande R$ 68,90).

Para fechar, quem procura preços mais acessíveis pode conferir as novidades de 2023 da rede Pão de Açúcar: Panettone Trufado Bavariano (500g – R$ 32,99), com recheio cremoso de creme bavariano; e o de sabor trufado de chocolate (400g – R$ 29,99), também com recheio cremoso.