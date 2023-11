Já decidiu onde vai passar seu Réveillon?

Separei três dicas para o Ano Novo onde o combo de som, lugar e gastronomia estarão garantidos

Dezembro está bem aí e o que não falta é opção de festa e jantar para celebrar o Réveillon. Mas para quem é chato como eu, não basta música boa e ambiente com estrutura, é preciso comer bem na virada. Pode ser a idade? Talvez. Ou apenas eu tenha aprendido que, festa por festa, eu vou em qualquer época do ano, não preciso pagar milhares de reais só para dançar. E aí, seguindo esse pensamento, separei três dicas para o Ano Novo onde o combo de som, lugar e gastronomia estarão garantidos.

O primeiro é o B Hotel, porque, além de ofertar o que já disse anteriormente, ainda traz a hospedagem com uma das vistas que mais amo na cidade. Para a virada do ano, os hóspedes poderão acompanhar a queima de fogos através das reservas em uma das acomodações do hotel, que possui valores a partir de R$ 1999 para uma noite e R$ 2698 para duas noites de hospedagem. Em ambas as possibilidades, os hóspedes contam com ceia para o casal e late check-out às 16h.

Para a ceia do dia 31, elaborada pelo chef Lênin e servida no restaurante Térreo, os demais hóspedes do B Hotel e o público externo podem conferir o cardápio especial mediante o valor de R$ 490 que, além de uma taça de espumante, conta com um couvert composto por cesta de pães elaborada com brioche, mini abóbora, sourdough, croissant e torrada, bem como geleia de damasco, rillette de porco, lascas de bacalhau com tomate confit e creme de queijo de cabra com romã, mel e alecrim.

Nos pratos principais, lentilhas Du Puy com camarão assado e lardo; leitão assado com molho de cerejas e batata com amêndoa; e mil-folhas de doce de leite e sorvete de macadâmia como sobremesa. A noite contará ainda com a performance da cantora brasiliense Bell Lins, interpretando ritmos como R&B, Soul, MPB, Blues, Rock e Pop. Tanto os hóspedes quanto o público externo que comprar apenas o jantar terão acesso ao Bar 16 para assistir aos fogos de artifício.

Quem faz questão de aproveitar a entrada do novo ano com uma bela vista para o Lago Paranoá pode aproveitar a festa do Gran Bier, que será animada pela cantora Adriana Samartini e pelos DJs Bola e Lizzo, a partir das 21h.

O ambiente é perfeito inclusive para famílias, já que é um dos poucos locais com brinquedoteca disponível até às 3h. Os ingressos custam R$ 600 por pessoa (bistrô) ou R$ 750 por pessoa (mesa). Crianças até 5 anos não pagam. Crianças de 6 a 12 anos pagam 50%. No valor, estão inclusos um buffet completo com entradas, jantar e sobremesas, além de espumante, chope, whisky 12 anos, vinho tinto, energético, bar de gin importado, vodka importada, água, sucos e refrigerante para acompanhar.

No cardápio, queijos e frios; carpaccios (carne, pupunha e bacalhau); ceviches (clássico e salmão); salada de lentilha; leitão à pururuca; peru assado; camarão crocante e bolinho de bacalhau. Como sugestão de principal, bacalhau à Gomes de Sá; paella marinheira; steak ao molho de cogumelos; raviolli recheado com gorgonzola e abóbora; almôndegas de berinjela; batata assada; arroz branco e brócolis ao alho e óleo. Entre as sobremesas, Red velvet; Prestígio e abacaxi; mousse de maracujá; tentação de chocolate e suspiro de ninho e morango.

Ainda no Pontão, o recém-inaugurado Aragon Concept Brasília montou uma programação com três dias de comemorações. Na sexta (29/12), acontece o “Aragon Al Mare”, um almoço dedicado à gastronomia ibérica, tendo como carro-chefe a Paella servida pelo chef Leandro Garden, com som do DJ Elias Conca e Live Show com o violinista Amon Lima. O valor é R$ 250 por pessoa.

O sábado (30/12) será dedicado aos baladeiros com a “Sunset Party by Veuve Cliquot”, com um pôr do sol na varanda, brindado com Veuve Clicquot e som de DJs convidados também ao valor de R$ 250 por pessoa.

E para receber 2024, no dia 31/12 o Aragon aposta em uma noite open bar e open food com ilha de pães com antepastos, frios e frutas, ilha de pratos quentes e ilha de sobremesas, além de open bar com whisky, drinks diversos e espumantes. Quem agita a noite é o duo JetLag, formado pelos DJs Thiago Mansur e Paulo Velloso. Para o réveillon, a casa está com ingressos separados por setor: Vino Maipo (R$ 1080); Amarante (R$ 1280); Blonde (R$ 1080); Living Heineken (R$ 960,00) e o La Grande Dame (R$ 1440).