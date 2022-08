Violência, politicagem, erros da Justiça: O Brasil precisa refletir e se reinventar

Erros técnicos no julgamento que levam à nulidade da condenação de quatro pessoas no caso da Boate Kiss, onde morreram mais de 200 pessoas, são um espelho de um Brasil que não dá certo – até no Judiciário.

É o mesmo País cuja Lei permite a “saidinha” de presos em feriados, os quais muitos cometem mais crimes. É onde uma menina de 10 anos sai para comprar pão e não volta, vítima de estupro. O País em que bêbados ao volante atropelam, matam, e vão para casa dormir sem punições na mesma noite – uns até sem pagar fiança.

É onde políticos condenados com provas ganham nova chance de disputar eleições (em diferentes esferas de Poder) e ladrões de colarinho-branco se sentem no direito de pedir dinheiro roubado de volta. O Brasil em que um chefe da nação falastrão e bobão diz “e daí, lamento” sobre mortes – em vez de dar exemplo público no combate à pandemia.

Aqui nessa terra se usam mais de R$ 5 bilhões de verba pública do cidadão para convencê-lo a votar em alguém, com a certeza de que é um fundo perdido. No Brasil, fala-se muito em direitos, e quase nada nos deveres.

Por fim, além de uma reforma do Código Penal e da reforma política, o Brasil precisa urgente de uma reforma cultural. A reflexão é urgente, a reinvenção é necessária.