União desembolsa mais de R$ 8 bi para cobrir calotes de Estados

O Governo Federal, por meio do Tesouro Nacional, desembolsou mais de R$ 8 bilhões nos últimos oito meses para arcar com calotes de Estados. Os entes que receberam os maiores valores foram Minas Gerais (R$ 2,29 bilhões, ou 30,08 % do total), Rio de Janeiro (R$ 2,29 bilhões, ou 30,06 % do total), Rio Grande do Sul (R$ 742,19 milhões, ou 9,74% do total) e Maranhão (R$ 681,40 milhões, ou 8,95 % do total). Desde 2016, no total, a União arcou com o pagamento de R$ 59,31 bilhões para honrar garantias em operações de crédito e recuperou, até agora, apenas R$ 5,61 bilhões (9,46%) desse montante por meio da execução de contragarantias dos Estados inadimplentes.

Reforma

Idealizador da Lei Ficha Limpa, o advogado e ex-juiz Marlon Reis espera que o Senado barre a reforma eleitoral aprovada pela Câmara dos Deputados que prevê, entre outros pontos, a redução de prazos de inelegibilidade. “As modificações aprovadas pela Câmara são um amontoado de inconstitucionalidades”, resume.

Marco

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado pode votar nesta quarta-feira, 20, o projeto de lei (PL 2.903/2023) que trata do marco temporal para demarcação de terras indígenas. No mesmo dia, do outro lado da Esplanada, o STF retoma o julgamento que já tem quatro votos a favor e dois contra a tese jurídica segundo a qual os indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988 (promulgação da Constituição).

Corredor

O sistema de transporte público de Goiânia aguarda desde 2015 pela finalização das obras do corredor exclusivo do BRT. Entretanto, a obra que estava prevista para ser entregue em 30 de junho foi adiada novamente para 31 de dezembro. A prefeitura realizou um acordo com as empresas para diminuir a taxa de administração paga pelo município de R$ 63,9 mi para R$ 15 mi.

Nas alturas

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara vai ouvir nos próximos dias o ministro do Turismo, Celso Sabino, sobre o preço das passagens aéreas e a oferta de voos no Brasil. Autor do pedido de audiência, o deputado Josenildo (PDT-AP) aponta, com dados da Anac, que o preço médio das passagens aéreas nos últimos meses foi o maior em uma década.

Desmatamento

Estudo do Mapbiomas aponta queda no desmatamento de 7,4% na Amazônia e redução de 42% na Mata Atlântica, entre julho e agosto. Mesmo assim, os números aferidos não podem ser comemorados. Segundo o mesmo estudo, o Cerrado – um dos biomas mais ameaçados – teve perda recorde de vegetação no último ano.