Um Lula comedido dá largada à campanha presidencial

Depois de uma série de declarações nos últimos dias que desagradaram à cúpula petista e partidos aliados, o ex-presidente Lula da Silva fará um discurso comedido amanhã durante o lançamento oficial de sua pré-candidatura à Presidência da República.

Para as mais de quatro mil pessoas que são esperadas no Expocenter Norte, em São Paulo, o petista falará por cerca de uma hora e 20 minutos sobre três temas: comparações com o governo de Jair Bolsonaro (PL), defesa da aliança com o vice e ex-adversário Geraldo Alckmin (PSB-SP) e fará promessas para “salvar” a economia, caso seja eleito.

Lula foi aconselhado a seguir à risca o script do discurso redigido pela nova equipe de comunicação e coordenadores da campanha petista.

Outro tema que será abordado será o preço da gasolina. Lula repetirá a cantilena de que o Brasil é autossuficiente em petróleo e criticará o reajuste do combustível vinculado ao dólar.