Troca de palanque: sai CPI da Covid entra eleições

Finda a CPI da Pandemia, exibida em rede nacional pela TV Senado e grandes emissoras de TV a cabo, alguns senadores que falaram grosso começam a capitalizar seus feitos nos redutos com vistas às eleições.

O relator Renan Calheiros (MDB) – que tem mandato até 2027 – quer usar os holofotes para fazer o filho, governador de Alagoas, também senador na única vaga disputada do ano que vem; Rogério Cardoso será o nome do PT no Sergipe, já combinou com o partido.

Omar Aziz (PS), o presidente da Comissão, almeja retornar ao comando do Governo do Amazonas.