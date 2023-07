TJ-SP define relator de conflito de competência do caso Eldorado, mas transferência segue suspensa

O desembargador Franco de Godoi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, será o relator do processo que trata do conflito de competência entre a J&F Investimentos e a Paper Excellence, e que envolve a compra da Eldorado. A escolha do relator não muda a situação do processo que envolve os dois grupos empresariais. A transferência de controle da companhia Eldorado do J&F para a Paper permanece suspensa até a conclusão do trabalho do relator escolhido agora pelo tribunal.

Ex árbitro

O advogado Anderson Schreiber renunciou à presidência do tribunal arbitral formado para julgar ação dos fundos de investimentos contra a Petrobras que reclama prejuízos com a queda nas ações da companhia em razão dos escândalos na gestão. Em junho, a companhia tinha pedido a impugnação do advogado, alegando conflito de interesse porque ele advogou para o presidente da Associação de Investidores Minoritários (Aidmin), em 2017, em ação civil pública impetrada em São Paulo contra a Petrobras.

Pelot$

Charge por @izanio_charges

O Brasil insiste em ser um grande exportador de minério de ferro bruto, mas enfrenta as quedas nas cotações. Dados do 1º semestre do Instituto Brasileiro de Mineração mostram que o País aumentou o volume do minério exportado em comparação com o 1º semestre de 2022, com 177,2 mil toneladas. Mas o faturamento caiu para 9,8%, para R$ 13 bilhões. Houve uma queda de 15% no preço do minério no Mundo.

Caixa da cultura

Com a baixa arrecadação e déficit eterno nas contas públicas, os prefeitos descobriram uma outra fonte de renda alternativa para os municípios. Trata-se da Lei Paulo Gustavo, que prevê a distribuição de R$ 3,8 bilhões recursos este ano para projetos culturais nas cidades. O ministério da Cultura registrou adesão de 98% dos municípios ao projeto.

Cães e gatos

O deputado Felipe Bacari (União-SP) quer aprovar lei para que a expressão “vira lata caramelo” seja considerada manifestação cultural imaterial do Brasil. Seu colega Bruno Ganem (Pode-SP) quer tornar obrigatória a instalação de banheiros para cães e gatos em novos aeroportos. Atualmente, os cães e gatos abandonados se transformaram em grave problema de saúde pública e ambiental, mas a prioridade dos deputados é outra.

Ludopatas

O deputado Paulo Fernando (Republicanos-DF) faz campanha contra a abertura de cassinos e outras casas de jogos no País. Mas diante da força no Congresso para a aprovação das apostas eletrônicas, vai propor que 0,1% da arrecadação com jogos pela internet seja destinado a tratamento médico de viciados em jogo, os ludopatas.