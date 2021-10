Supremo avaliza…

Foram: R$ 256,18 milhões de GO, R$ 200,45 milhões de MG; R$ 138,48 milhões do RJ; R$ 16,76 milhões do AP – só para citar estes

Com o orçamento no vermelho, a União desembolsou mais de R$ 5,5 bilhões para arcar com dívidas atrasadas de Estados apenas em 2021.

Dados do Ministério da Economia apontam altas inadimplências cobertas pelo Tesouro. Foram: R$ 256,18 milhões do Estado de Goiás, R$ 200,45 milhões de Minas Gerais; R$ 138,48 milhões do Rio de Janeiro; R$ 16,76 milhões do Amapá – só para citar estes.

..e União paga

Entre 2019 e 2020, as decisões do STF impediram a execução das contragarantias de alguns Estados, como a do Rio de Janeiro, diante da recuperação fiscal. Contragarantias de Minas Gerais também não são executadas em virtude de liminares concedidas pelo Supremo.