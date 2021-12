Sono de excelência: Câmara compra mais camas queen e king para deputados

Com salários brutos superiores a R$ 33 mil, alguns deputados federais contarão com mais regalias nos amplos apartamentos funcionais em Brasília: camas “King Size” e “Queen Size” – conhecidas pelo generoso tamanho e conforto – e outros móveis de primeira linha bancados com dinheiro público.

A licitação, por Pregão Eletrônico, foi aberta este mês pela Câmara dos Deputados e prevê o custo de R$ 692.543,76. Serão adquiridas seis camas King, ao custo de R$ 29.202,60, e 36 unidades de Queen, ao preço de R$ 145.287,00. A compra ainda prevê cadeiras, e mesas de jantar e de centro.

O edital justifica que é para “suprir as necessidades de mobiliário das unidades atualmente em déficit, as necessidades projetadas para os próximos 12 meses”.

A licitação informa ainda que, “no interesse da Câmara”, o valor desta contratação poderá ser aumentado em até 25% em razão de acréscimos de componentes do objeto”.