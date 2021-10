Só na dele

Políticos que passam pelo gabinete de Mourão para convidá-lo à filiação notam o permanente semblante de chateação do general com o presidente

Escanteado do governo e descartado para a vice da chapa do presidente Jair Bolsonaro na corrida à reeleição em 2022, o vice-presidente Hamilton Mourão retoma, nos bastidores, as conversas com legendas para pavimentar sua candidatura ao Senado no ano que vem. O PRTB do Rio sonha com sua candidatura ao governo e faz pesquisas.

A seu tempo

Mourão não descarta migrar para outra legenda – PL e Republicanos, com quem conversou dias atrás, são opções – para outro projeto: concorrer pelo Rio Grande do Sul ao Senado Federal. Os políticos que passam pelo gabinete de Mourão para convidá-lo à filiação notam o permanente semblante de chateação do general com o presidente.