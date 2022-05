Senado já gastou R$ 400 mil com viagens internacionais em 2022

O Senado Federal já desembolsou, neste ano, mais de R$ 400 mil com viagens e hospedagens internacionais (missões oficiais) de parlamentares da Casa. Conforme dados solicitados pela Coluna, somente as diárias– bancadas com recursos públicos – custaram R$ 199.058,66. As passagens áreas – que contam com seguro viagem – totalizaram R$ 204.127, 09.

São muitas missões e muitos gastos em apenas três meses, já que o Senado retomou os trabalhos em fevereiro e os dados mais atualizados são até abril.

Chamam a atenção as justificativas das viagens. A senadora Soraya Thronicke (União-MS) foi a Israel, em março, para “participar de missão para conhecer o Ecossistema inovador” daquele país.

Já o senador Esperidião Amin (PP-SC) foi a Barcelona, na Espanha, em fevereiro, para participar do desconhecido “GSMA Mobile Word Congress-22”.