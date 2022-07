Sem-terra, com picapes e motos, invadem fazenda em Trancoso

Uma curiosa movimentação acontece no trevo da estrada de acesso ao balneário de Trancoso, point do turismo de luxo em Porto Seguro (BA). Há duas semanas, sem-terra invadiram terras de um fazendeiro que até agora não deu as caras. Há relatos contraditórios sobre a documentação da área. Enquanto isso, cresce todo dia a adesão.

Já são centenas de barracos e até mercearia dentro da propriedade, com “seguranças” armados na cancela de entrada. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e um bando de conhecidos grileiros estão associados. A maioria tem motos e carros – alguns com picapes do ano.

A ocupação fica a poucos quilômetros do futuro aeroporto do Hotel Fasano, e da praia de Itaquena, onde o dono da fazenda já perdeu, mês passado, parte de faixa pé na areia para a Justiça, num leilão de R$ 80 milhões.