Sem obras prometidas em rodovias, Alcolumbre segura sabatina de Mendonça

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e responsável por agendar a sabatina do indicado André Mendonça à vaga no Supremo Tribunal Federal, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) segura a pauta por birra com o Governo.

No início deste ano, ainda presidente do Senado, Alcolumbre espalhou outdoors por Macapá e fez barulho nas redes sociais anunciando que o batalhão de obras do Exército asfaltaria 300 km da estrada da capital para o município de Laranjal do Jari; e outros 100 km de Macapá para Oiapoque na BR 156 – demandas de décadas dos amapaenses.

Foi uma festa. Mas ele deixou a presidência do Congresso, caiu de volta no baixo-clero, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, não o recebe. Nenhum trator apareceu, Alcolumbre perdeu apoio popular, e os moradores continuam a comer poeira.

Na tentativa de salvar algo, se reaproximou do líder do Governo, Eduardo Gomes (MDB-TO), e o presidente Bolsonaro avisou que vai tentar resolver. Alcolumbre se vinga e segura a sabatina de Mendonça, que nada tem a ver com as obras.