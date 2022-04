Seis desembargadores federais disputam duas vagas para o STJ

Será acirrada a disputa entre desembargadores federais para compor a lista quádrupla que o Superior Tribunal de Justiça pretende elaborar dia 12 de maio, para indicação a duas vagas na Corte abertas após a aposentadoria dos ministros Nefi Cordeiro e Napoleão Nunes Maia Filho.

Entre portas nos Tribunais Regionais Federais, dois nomes já são dados como certos na lista: Paulo Sérgio Domingues (TRF3, em São Paulo) e Messod Azulay Neto (presidente do TRF2, no Rio). Correm por fora os desembargadores Ney Bello Filho (TRF1, em Brasília), que teria o apoio da família do presidente Bolsonaro, e o desembargador Carlos Brandão (TRF1).

Também são cotados o desembargador Fernando Quadros (TRF4, no Paraná) e o desembargador Cid Marconi Gurgel (TRF5, em Pernambuco) – apadrinhado pelo presidente da Corte, ministro Humberto Martins.

Em consenso, os ministros decidiram por lista quádrupla – e não duas tríplices, como de praxe para vagas – na apresentação ao presidente Bolsonaro para a escolha. Uma forma de diminuir o seu poder de nomeação.