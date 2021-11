Ricardo Barros acusa governo de “ativismo político do Judiciário”

Existe hoje um “ativismo político do Judiciário”. É o que diz o líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR). Mas a base de apoio ao Governo de Jair Bolsonaro está firme para as votações nas comissões e no plenário da Casa, garante ele à Coluna. O deputado pontua que, independentemente de qual partido o presidente Bolsonaro irá se filiar, “no momento, o importante é não perder o apoio dos partidos que não forem escolhidos para filiação”. Mesmo que entre no PL, a base está mantida forte no Congresso, acreditam os palacianos. A conferir.

Alvo

Barros é alvo do Conselho de Ética – acusado de tráfico de influência na compra da vacina Covaxin. O relator, deputado Cezinha (PSD-SP), votou pelo arquivamento.

Punição

A possível punição dos 15 deputados que votaram a favor da PEC dos Precatórios ganha força no PDT. O presidente, Carlos Lupi, pressionou deputados para que recuassem no 2º turno.

Porta é serventia

Aos que mantiveram a posição favorável à PEC que viabiliza o Auxílio Brasil, a Executiva vai cuidar de seus futuros: um convite a deixar o PDT.