Reports secretos informam Governo sobre a guerra na Ucrânia

Os reports recentes de agentes brasileiros em embaixadas da Europa e Ásia entregues ao Palácio do Planalto, de posse da Coluna, indicam que o Brasil está imune à crise internacional causada pela guerra da Rússia com a Ucrânia, e que o velho continente estará em apuros no abastecimento de gás e energia no fim do ano, o que poderá gerar insatisfações populares.

Nesse relatório, os Estados Unidos sentem impactos isolados na economia, e a Rússia consegue segurar seu cenário no mercado a despeito das sanções. Já o baque na economia da Ucrânia é gigante. Mais de 50% das empresas paralisaram as suas atividades e a exportação de grãos, principal setor exportador, caíram para um terço.

Ciente de que as commodities agrícolas são cruciais para a Ucrânia, a Rússia está destruindo campos de plantações com metais, armas químicas e tanques passando sobre a terra. O report revela que é a Rússia quem bombardeia residências e civis, ao contrário do que divulga o Kremlin. São cerca de 12 mortes de inocentes por dia.