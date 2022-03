Polícia Civil do Rio: milícias já perderam R$ 2,5 bilhões com operações

O valor calculado é baseado nos prejuízos aos bandos com o fechamento de comércios ilegais e extorsão

O golpe no caixa das milícias do Estado do Rio de Janeiro já chegou a R$ 2,5 bilhões em prejuízos para os criminosos. O levantamento foi feito pela chefia da Polícia Civil feito para a Coluna. O montante é tamanho que supera o PIB de alguns países.

Os resultados são da FT-1000 (Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos), que surgiu em outubro de 2020 sob comando do chefe da PC Allan Turnowski.

O valor calculado é baseado nos prejuízos aos bandos com o fechamento de comércios, centrais clandestinas de internet, interdição de construções irregulares, venda de gás e sinal de internet, extorsões baseadas no discurso de segurança para comunidades, entre outros segmentos.