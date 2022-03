Polícia Civil do Rio inaugura central de inteligência para operações

Departamento tido como espinha dorsal da corporação terá um prédio como sede

A Polícia Civil do Estado Rio de Janeiro vai inaugurar na quinta-feira (24) a Agência Central de Inteligência, um prédio inteiro que vai concentrar todos os setores que buscam e produzem conhecimentos para auxiliar nas tomadas de decisões de ações policiais.

A nova casa da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) da instituição é considerada pela corporação a maior Agência de Inteligência de Segurança Pública Estadual do país.

O imóvel localizado na Rua do Lavradio, no Centro do Rio, também vai abrigar outras agências, como o Disque Denúncia, para atuação conjunta na política de segurança pública.

O prédio contará com andares para Ingeligencia, Contrainteligência, Busca Eletrônica e abrigará equipamentos como o “Cellebrite”, o software de uso exclusivo para autoridades policiais que desbloqueia aparelhos mobile e resgatam até mensagens apagadas. O Celebrite foi usado, por exemplo, no caso do inquérito da morte do menino Henry Borel.

O prédio ainda conta com uma Escola de Inteligência para capacitação de profissionais da área.