PL e UB cobram de Lira as principais comissões na Câmara

Inflado após a janela partidária, o PL pressiona o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para comandar as duas principais comissões da Casa: de Constituição e Justiça (CCJ) e a do Orçamento (CMO).

O partido do presidente Jair Bolsonaro agora tem a maior bancada, com 73 deputados – 40 a mais que os 33 eleitos em 2018. A ala bolsonarista desembarcou em peso do União e não abre mão do acordo firmado com o presidente da Câmara.

Deputados do PL lembram Lira do acordo selado nas eleições da Mesa Diretora, no ano passado, que previa o comando dos dois colegiados para o então PSL. O partido se fundiu ao DEM para formar o União Brasil.

Já deputados do União Brasil questionam o acordo, pois o partido também “abriga” políticos do extinto PSL. Querem emplacar o Arthur Maia (BA) no comando da CCJ.