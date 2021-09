Piloto de Fórmula Truck perde patrocínio e gigantes avaliam rescisão

André Marques, piloto da Formula Truck, corre o risco de ir para os boxes – e sem patrocínio. Ele é investigado pela Polícia Federal com mais dois parceiros de trabalho de lavar parte do dinheiro de uma facção criminosa de São Paulo em postos de combustíveis, conforme denúncia publicada no jornal O Dia ( Leia aqui https://bit.ly/3omxwTS ).

A derrapada fora das pistas já rende, desde ontem, notas oficiais de patrocinadores muito preocupados com a sua situação – e a exposição de suas marcas associadas a um investigado pela PF. Ele acaba de perder o patrocínio da Gelog, conhecida empresa nacional de transportes.

Outro posição é da gigante Mercedes-Benz, que informa à Coluna: A empresa “repudia qualquer ação ilegal e que prejudique a sociedade. Vamos investigar o ocorrido e, caso necessário, tomar medidas cabíveis.” A multinacional Goodyear analisa no seu marketing e jurídico qual posição vai tomar sobre Marques.

O Grupo Gelog comunicou hoje que “optou por descontinuar o patrocínio a ‘AM Motorsport’ em decorrência da matéria veiculada na mídia, citando o líder da equipe”, reforçando não ter mais qualquer tipo de ligação contratual.

A Meritor informa que “o contrato de patrocínio para a Temporada 2021 da Fórmula Truck foi fechado com a equipe AM Motorsport”, mas esclarece que as práticas do piloto, citadas na reportagem, não representam os valores da marca, e que “segue monitorando a situação para as tomadas de decisões de exposição da marca previstas para 2022.”

Outras grandes empresas patrocinadoras da Fórmula Truck expuseram que apoiam o evento, mas internamente fontes indicam suas preocupações com as marcas. Caso da Maxon Oil, a Auto Avionics (que fornece turbos para a Copa Truck), a Frum Metalúrgica, entre outros que já foram procurados e não se posicionaram até o momento.

A notícia entrou como caminhão desgovernado nos boxes de outros competidores, e de seus patrocinadores que também , procurados pela reportagem, deixaram claro que não têm vínculos com Marques e sua equipe. Entre portas , estão todos estupefatos com o caso.