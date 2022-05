Pesquisa do Senado aponta aprovação popular dos jogos de azar

Enquanto o projeto que legaliza os jogos de azar aguarda votação no Senado Federal, uma pesquisa realizada pelo instituto da Casa (DataSenado) revela que 58% dos internautas são favoráveis à liberação de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas esportivas.

Na avaliação dos cidadãos que participaram da enquete – que contou com 806 participantes e ficou disponível no Portal do DataSenado de 07 de março a 02 de maio de 2022 -, a exploração de jogos teria efeito positivo na arrecadação de impostos no Brasil. A grande maioria (61%) acredita que aumentaria a receita tributária brasileira.

Para 57% dos participantes, conforme a pesquisa, a exploração dos jogos de azar por resorts terá como consequência o aumento dos empregos. Quando questionados se a liberação dos jogos seria positivo para o crescimento do turismo no Brasil, 58% disseram acreditar que “sim” e 40%, “não”.