PDT do Rio atropela Ciro e articula palanque para Lula

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) luta para ter um palanque no Rio de Janeiro, mas as recentes costuras políticas no Estado têm dado mais capilaridade para o ex-presidente Lula. A definição do apoio do PSD – capitaneado pelo prefeito Eduardo Paes e seu candidato Felipe Santa Cruz – ao PDT praticamente indicou o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, como candidato ao governo estadual pelo partido. Neves fez a carreira no PT até migrar para o PDT há poucos anos.

Já houve reunião na quarta-feira e o vice deve ser Santa Cruz, advogado que comandou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A união dos dois partidos coloca Rodrigo Neves com força na sucessão estadual.

A previsão de cristianização de Marcelo Freixo, conforme indica a posição do PSB nacional, e do governador Claudio Castro, como indicam as bases fluminenses, tornam o candidato do PDT viável.