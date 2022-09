Paraná Pesquisas: Bolsonaro cola em Lula, e Simone cresce

O instituto Paraná Pesquisas é o que mais tem acertado cenários desde a eleição de 2016. Não será surpresa se, contrariando os números do Datafolha e Ipec (ex-Ibope), o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Lula da Silva (PT) apareçam praticamente empatados dentro da margem de erro dia 2 de outubro – ou com leve vantagem para um deles. Na pesquisa nacional da Paraná divulgada ontem (feita de 31 de agosto a 5 de setembro), Bolsonaro surge com 37,1%, Lula aparece com 40,2%, Ciro com 7,3% e Simone Tebet surpreendeu e subiu para 4,1% na sondagem estimulada – quando os nomes são apresentados aos entrevistados. Em um eventual 2º turno entre Lula e Bolsonaro, o petista leva a melhor com 47,3% contra 40,3%. O Paraná ouviu 2.020 eleitores em 164 cidades de todos os Estados e DF.

As eleições deste ano têm movimentado as redes sociais. A penúltima semana de agosto registrou o maior número de menções sobre as eleições presidenciais por veículos de notícias nos últimos 100 dias. Segundo a plataforma Nexis Newdesk, foram mais de 1.600 publicações a respeito do pleito eleitoral por mais de 80 mil fontes de notícias no mundo todo e em diversos idiomas entre os dias 22 e 28 de agosto.

O estelionato online avança no País. A Polícia Civil do DF, só para citar a capital e Entorno, registrou no 1º semestre 6.734 Boletins de Ocorrências deste crime pela internet. O número já está perto do registrado em 2021, que foi 9.928. Os dados revelam aumento do crime na capital. Em 2018, apenas 1.799 BOs do tipo foram contabilizados. Em 2019 saltou para 3.084, e em 2020 o número mais que dobrou: foi para 7.524.

Uma pesquisa do Instituto Semesp, com base nos dados da PNAD Contínua do IBGE, aponta que estudantes com pós-graduação possuem rendimento acima de R$ 4 mil. O valor é 150% maior do que a média de rendimento daqueles que fazem só graduação. O levantamento mostra que o rendimento médio ficou em R$ 4,8 mil mensais para alunos da rede privada e R$ 3,7 mil mensais para os da rede pública

O proprietário da Fazenda Mirante do Rio Verde, invadida em 2020 por membros do Movimento de Resistência Camponesa (MRC), conseguiu na Justiça a reintegração de posse da propriedade em Trancoso, vila praiana de vips no Sul da Bahia. São 112 hectares de mata atlântica – parte já desmatada por grileiros para construção de barracos e até casas. Ainda não há data prevista para o cumprimento da reintegração. A Coluna denunciou o caso em primeira mão e o Jornal Nacional fez reportagem no local.

As vendas em shoppings do País mostraram crescimento médio de 14,1% no mês de julho, comparando com o mesmo período de 2021. Dados do Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers. As regiões que mais se destacaram no mês, em relação a julho de 2021, foram: Centro-Oeste (15,3%), Sul (15%), Nordeste (14,8%), Sudeste (13,7%) e Norte (9,3%). Mesmo com inflação em alta e queda no rendimento das famílias.