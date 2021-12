O “terrível” e grandioso teve festa com buffet de primeira no Palácio

Na véspera da sabatina do agora confirmado futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, parlamentares “terrivelmente evangélicos” se esbaldaram em um regabofe oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.

O clima foi de festa, embora não houvesse, naquele momento, a certeza dos votos para a aprovação do ex-ministro.

Deputados da Frente Parlamentar Evangélica – como Marco Feliciano (PL-SP), José Medeiros (PODE – MT), Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) e outros – se aglomeraram, sem máscara, próximo ao piano e improvisaram um coro da tradicional canção gospel ‘Grandioso És Tu’.

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves ficou perto do piano, mas não se arriscou na cantoria.