O outro lado: ala governista na CPI prepara relatório paralelo

Minoria na CPI da Pandemia, a ala governista da comissão monitora todas as declarações e insinuações sobre as acusações que deverão constar no parecer final do relator, Renan Calheiros (MDB-AL/foto), para rebatê-las no relatório paralelo que está sendo gestado a muitas mãos, tanto em gabinetes do Senado quanto no Palácio do Planalto.

A ala bolsonarista da CPI pretende refutar principalmente a acusação de “crimes contra a humanidade” que Renan sublinhará no texto contra Bolsonaro. Os governistas também estão preocupados, mas veem nos outros dois crimes – o comum e o de responsabilidade – menos riscos de desgastes ou consequências.

Blindado

O primeiro (comum) dependeria de improvável denúncia do PGR Augusto Aras, e o segundo (responsabilidade) só avançaria se o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) abrir processo de impeachment.