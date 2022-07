Número de MEIs cresce 17,5% em dois anos

Um estudo da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse) mostra que aumentou no país nos últimos dois anos a opção empreendedora via MEI na ocupação produtiva.

Do 1º trimestre de 2020 e ao 1º trimestre de 2022, o número de pessoas empregadas no Brasil foi de 4,4 milhões de trabalhadores (+4,7%), sendo crescimento no setor privado sem carteira assinada de 1,4 milhão (+12,0%), incremento no setor privado com carteira assinada de 1,2 milhão (+3,4%) e o número de pessoas com CNPJ próprio avançou 950 mil (+17,5%).

O estudo ressaltou ainda que houve depreciação dos rendimentos num cenário já comprometido pela inflação. O presidente da Cebrasse, João Diniz, destaca que esse avanço não pode ser considerado precarização, “uma vez que empregos CLT, de forma não qualificada e de menor escolaridade estão em franco declínio”, e o empreendedorismo tornou-se uma “vocação nacional”.