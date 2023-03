Moro tem a chance de retomar Pacotão que base de Bolsonaro e oposição enterraram no Congresso

A revelação pela inteligência da Polícia Federal, em operação deflagrada ontem, de que o ex-juiz federal e senador Sergio Moro, sua esposa, a deputada Rosângela Moro, e seus filhos seriam alvos de sequestro e tentativa de assassinato por parte de uma facção criminosa abriu os olhos de todo o Congresso Nacional.

Deputados e senadores descobriram que não estão blindados pelo boton e muitos se arrependeram de não terem apoiado o então ministro da Justiça no pacote de leis para cercar mais o crime organizado.

Agora, Sergio Moro como senador vai levar de volta ao plenário o pacote anticrime para tentar endurecer o Código Penal para crimes hediondos e de colarinho branco – porque as facções estão a cada dia mais lavando dinheiro.

A questão é urgente, dizem aliados e até opositores do senador. E séria. O plano está na iminência da execução. O bando já tinha alugado até uma casa na rua onde Moro reside em Curitiba.

Charge por @izanio_charges

Vaca Louca

O Governo não quer problema nem escândalo às vésperas da visita oficial do presidente Lula da Silva à China, a maior compradora de carnes daqui. Houve caso registrado de mal da “Vaca Louca” numa fazenda em Marabá (PA), e o Ministério da Agricultura informou que não pode revelar em qual propriedade.

Fato é que a proteção a fazendeiros poderosos deixa a sociedade refém do mistério – se foi resolvido ou não. Para eles, são os bilhões de reais em exportações e no mercado interno que valem à mesa.

DNIT: na sua conta

Morreu ontem um motorista batalhador vítima do descaso do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNIT). Há quase 20 anos autoridades e moradores cobram do órgão obras de reparos em trecho de 200 metros sobre a ponte da Umbaúba, sobre o rio Preto, na BR-356 entre Muriaé e Ervália.

Ontem, o motorista de um caminhão carregado perdeu o controle na pista desnivelada e esburacada, caiu no rio e se afogou.

Disputas ou tramoias?

Nova rodada nacional da Paraná Pesquisa revelou que 85,5% dos entrevistados nunca fizeram apostas esportivas online, e 14,5% já jogaram. Mesmo assim, a grande maioria (63,9%) acredita que está ocorrendo manipulação de resultados para favorecer grupos de apostadores, enquanto 36,1% dos ouvidos não acreditam nisso.

E 55,2% concordam que os sites devem pagar impostos, 27,9% discordam, e 16,9% não souberam responder. A Paraná ouviu 2010 pessoas em 154 cidades de 15 a 18 de março.

Cruz em Brasília

A Cruz Vermelha vai perder sua sede histórica no Centro do Rio de Janeiro, e já tratou de concentrar suas atividades em Brasília. A 20ª Vara Justiça do Trabalho realiza amanhã o leilão do prédio de quatro andares, avaliado em R$ 47 milhões.

Não apareceu comprador no 1º leilão. O lance mínimo, agora, é de R$ 23,5 milhões. Segundo o leiloeiro Renato Guedes, o valor pode ser parcelado em até 30 vezes.

Notícia boa

Em se tratando do quanto sofre o povo do Rio de Janeiro, qualquer notícia boa deve ser comemorada. Nos dois primeiros meses deste ano os roubos de rua diminuíram 10% no Estado, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram 8.881 casos entre janeiro e fevereiro deste ano, contra 9.909 em 2022 – o menor número em 18 anos. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública.