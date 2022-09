Millenium: 59% dos candidatos não receberam o fundo eleitoral

Faltam 19 dias para o 1º turno da eleição e a maioria dos candidatos está sem dinheiro do fundo eleitoral para investir na campanha, revela levantamento do Instituto Millenium: 59% dos candidatos aptos até o momento não receberam recursos. Enquanto cerca de 3,4% dos candidatos receberam o equivalente a 90,7 % dos recursos do fundão distribuídos. Ou seja, 950 candidatos tiveram acesso a R$ 2,5 bilhões. O estudo é baseado em informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Carga cara

As estradas do Brasil continuam um perigo, pelos novos números da Federação Nacional de Seguros Gerais. A busca pela proteção das cargas transportadas registrou um dos maiores crescimentos no 1º semestre. Os prêmios arrecadados por este seguro chegaram a R$ 2,6 bilhões, com expansão de 22,3% frente ao mesmo período de 2021.

General limpou

Feudo de partidos como PTB, MDB e PT por anos, com registros seguidos nas páginas policiais, os Correios sofreram uma limpa sob comando do general Floriano Peixoto, que assumiu no governo de Bolsonaro. A estatal, na lista de privatização, agora está superavitária em bilhões por ano. E começou a pagar bônus de R$ 400 a diretores e algo em torno de R$ 100 a funcionários. Isso não acontecia há 10 anos.

Há quem pague

Um anúncio de empty leg (trecho vazio) da táxi aéreo VistaJet, que circulou por dias grupos de whatsapp, mostra que está aquecido o mercado dos milionários. A empresa ofereceu o jato Global 6000 para trecho Los Angeles-Guarulhos no feriado do dia 7 de Setembro a R$ 667 mil. E houve consultas.

Azul é o saldo

Candidato a deputado no Maranhão, o cantor Manoel Gomes – aquele que ficou famoso pela música ‘Caneta azul’ – provou que a boçalidade da letra rendeu na conta. O ex-vigia de fazenda, que nem tinha casa própria, declarou R$ 542 mil em bens ao TSE. E tem poupança de R$ 211 mil na Caixa, banco para o qual fez propaganda de TV.

Florestas no SOS

A floresta grita por socorro. A proposta da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que define requisitos e procedimentos para combate a incêndios florestais foi aprovada pela Organização Internacional de Normalização e a norma começará a ser discutida no próximo mês pelo Comitê da ISO. O mês de agosto registrou 1.661 km² de desmatamento no Brasil, aumento de 81% em relação ao mesmo período de 2021, segundo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.