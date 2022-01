MDB fecha com Doria, se ele alcançar 15% em abril

A quem insiste saber, num cenário ainda indefinido, com quem vai o MDB na eleição de 2022, o presidente do partido, deputado Baleia Rossi (SP), recorre à disciplina da escola do guia Michel Temer. Desconversa, indicando tudo ser possível. Mas entre portas, o novo cacique do maior partido municipalista do Brasil, cobiçado por todos candidatos, crava uma: se o candidato a presidente João Doria Jr. bater 15% em abril, fecha com o PSDB. E indica Simone Tebet (MS) de vice.

Baleia Rossi descarta de vez um pré-candidato: Sergio Moro não tem chance. Não diz, porém, se vai punir quem do MDB se unir ao ex-juiz rincão adentro.