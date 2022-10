Lupi quer trocar executiva regional após votação irrisória do PDT no DF

Carlos Lupi, presidente do PDT, está possesso com a executiva regional do partido no Distrito Federal, e quer trocar todo mundo. A despeito da vitrine de Leila do Vôlei candidata ao Governo, o resultado da legenda nas urnas foi muito inexpressivo para deputado federal e distrital. A executiva nacional mandou R$ 3,5 milhões para as campanhas no DF. Os nove candidatos a federais conseguiram, juntos, apenas 6.160 votos – média de irrisórios 684 votos por candidato. O DF tem 2,2 milhões de eleitores. A votação para os federais do PDT foi menos de 0,1% da votação na capital e Entorno.

Queimando forte

O Brasil registrou este ano 152.263 focos de incêndio, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os maiores números de queimadas foram contados no Mato Grosso (25.879), Amazonas (18.875) e Maranhão (12.558). A soma total já supera os focos detectados em 2021, que foram 146.473.

Pó$-pandemia

A praça sobrevive no aperto pós-pandemia, apesar de retomada do mercado. O Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian revelou que, em agosto, das 5.540.767 micro e pequenos negócios (MPEs) com contas em atraso no Brasil, 53% eram do Sudeste, 16,4% do Sul, 16,3% do Nordeste, 9% do Centro-Oeste e 5,3% do Norte.