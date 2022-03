Lula reforça segurança e faz precursora de roteiros

A coordenação da pré-campanha do ex-presidente Lula da Silva reforçou a segurança do petista. Assessores e seguranças têm se deslocado, dois dias antes, aos estados onde o ex-presidente cumpre agendas políticas.

A equipe precursora do PT participa de reuniões e analisa, juntamente com assessores de aliados, a segurança dos locais que o ex-presidente irá trafegar e participar de encontros e entrevistas. A preocupação é com o acirramento dos ânimos no período que antecede o início oficial da disputa presidencial.

Em maio de 2018, tiros atingiram dois ônibus da caravana do ex-presidente Lula no interior do Paraná. Quase quatro anos depois do ataque, as investigações seguem no limbo. Procurada pela Coluna, a Polícia Civil do Paraná se limita a informar que a delegada responsável está em férias.