Lula e Temer

O petista chegou a procurar interlocutores para se encontrar com o ex-presidente Michel Temer em São Paulo

Alheio à ala radical do PT que taxa o MDB de “golpista”, Lula mantém conversas com líderes do partido que articulou o impeachment de Dilma Rousseff. Chegou a procurar interlocutores para se encontrar com o ex-presidente Michel Temer em São Paulo.

Mas..

.. Lula recuou, por ora, quando Temer atuou como bombeiro para apaziguar a crise entre o presidente Bolsonaro e o STF após o 7 de setembro. Uma reunião entre o petista e Temer pode acontecer em outubro.