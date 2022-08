Jefferson blefa para chamar atenção de Bolsonaro

A campanha nem começou e as nuvens que forjavam tempestades de adversários sobre o céu de Brasília começam a se dissipar – e mostrar o que cada um realmente deseja. Roberto Jefferson, dono do PTB, lançou ontem sua candidatura a presidente da República.

É o primeiro candidato com tornozeleira e em prisão domiciliar. Mas ele quer mesmo é chamar atenção do aliado Jair Bolsonaro, de quem se sente abandonado.

André Janones (Avante), que mal se lançou ao Planalto, já tem avisado que vai colar em Lula (PT) ainda no 1° turno. Nada surpreendente para um partido que já se chamou PTdoB.

E o ex-governador do DF José Roberto Arruda (PL) conseguiu a tempo tudo o que almejava. Condenado por malfeitos em sua gestão, Arruda – que tem bom espólio eleitoral – usou a canetada do ministro do STJ Humberto Martins, que lhe garantiu por semanas a elegibilidade, para pressionar o governador Ibaneis (MDB) a lançar ao Senado sua esposa Flávia Arruda. Inelegível novamente, por mãos de outro ministro, ele volta aos bastidores.