Irmão de Dino articula movimento na PGR por vaga no STJ

Um dos grandes articuladores do movimento que levou a procuradora-geral interina, Elizeta Ramos, a convocar eleições para chefes do Ministério Público Federal nos Estados e no Distrito Federal foi o subprocurador Nicolao Dino, irmão do ministro da Justiça, Flávio Dino. Potencial candidato a ministro do STJ, Nicolao Dino precisa do apoio e dos votos dos colegas para entrar na lista dos futuros candidatos a ser enviada ao presidente Lula da Silva. O MPF deverá indicar os nomes aptos a ocupar a futura vaga da ministra Laurita Vaz. A decisão da PGR interina Elizeta Ramos de convocar eleições para o MPF nos Estados foi antecipada na segunda-feira pela Coluna, e causou perplexidade do Governo, que vê interesse dos procuradores defensores da Operação Lava-Jato em engessar o futuro procurador-geral.

Preço da ciumeira

Charge por @izanio_charges

Pode-se mensurar essa briga ciumenta de ambos neste caso: uma multinacional do setor químico quer construir uma planta de processamento de massa de amônia no Brasil. É coisa de US$ 2,3 bilhões. Mas segura o investimento diante do estranhamento entre o ministro do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Vídeos do ICMBio

O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Pires, garante que o órgão vai apurar denúncias de supostos excessos na abordagem dos agentes contra moradores da Reserva Chico Mendes, no Acre. Mas já aponta incoerência em vídeos expostos pela CPI das ONGs que mostram armamentos pesados (fuzis) que não são usados por agentes do Instituto.

Telmário

Preso sob suspeita de ter mandado matar a mãe da própria filha, o ex-senador de Roraima Telmário Mota foi alvo de pelo menos dois processos no Conselho de Ética do Senado. Um deles, por ter chamado o então senador Romero Jucá de “bandido”. Foi inocentado, como é praxe do colegiado.

Acarajé eleitoral

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, come o acarajé do jogo político. Acordos visando à Prefeitura de Salvador ano que vem devem limar do cargo o Secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro. Ele e mais alguns rodam numa minirreforma no verão.

Ecos contra Hamas

Preocupado com possíveis ações do grupo terrorista Hamas no Brasil, o deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) aprovou a realização de uma audiência pública na Câmara para debater o tema. Também foi aprovado o envio de uma indicação legislativa ao ministro da Justiça, Flávio Dino, sugerindo a coordenação de estratégias e ações que assegurem o direito à liberdade e ao culto religioso em sinagogas no País.