Investigados da CPI da Pandemia vão disputar eleição

Pelo menos dez dos 80 investigados que constam na lista de indiciamento da CPI da Pandemia pretendem se candidatar nas eleições deste ano. A comissão do Senado trabalhou durante quase seis meses e apurou a conduta do Governo Federal na pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro (PL) encabeça a lista de pedidos de indiciamento pelos crimes: epidemia com resultado morte; infração de medida sanitária preventiva; charlatanismo; incitação ao crime, entre outros. Bolsonaro tentará a reeleição.

Cotado para ser vice de Bolsonaro, o ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, também está na lista, acusado de epidemia com resultado morte. A CPI pediu o indiciamento de Onyx Lorenzoni (Trabalho), que disputará o governo do Rio Grande do Sul, por “incitação ao crime e crimes contra a humanidade”.

Outros possíveis indiciados que vão tentar uma cadeira na Câmara são os médicos Mayra Pinheiro (“Capitã Cloroquina”) e o olavista Hélio Angotti. Ambos enquadrados no crime de epidemia com resultado morte.

O relatório final da CPI foi encaminhado ao procurador-geral da República, Augusto Aras, em outubro do ano passado. Até o momento, ninguém foi indiciado.