Industriais pedem mais conectividade e maior cobertura 5G, mostra pesquisa da CNI

Um em cada três empresários industriais do Brasil cita que o País deveria investir mais em conectividade. É o que aponta pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria, para a necessidade cada vez mais latente de tecnologia para a produção e para o avanço da indústria 4.0. Para os entrevistados, a demora para cobertura mais ampla do 5G (15%), a velocidade da internet (13%) e a falta de disponibilidade de fibra ótica (5%) encabeçam a percepção sobre onde deve haver mais investimentos em conectividade envolvendo a infraestrutura de telecomunicações. A pesquisa encomendada pela CNI foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, que entrevistou 2.500 executivos de grandes e médias indústrias de diferentes setores, nas 27 unidades da Federação, sendo 500 em cada região, entre 23 de junho e 9 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Mega fusões

A autofagia pelo comando do PROS foi em vão. Assim como outros 18 partidos, não alcançou a votação necessária e ficou na cláusula de barreira. Sem fundo eleitoral e tempo de TV para a campanha municipal, a legenda negocia com outras três a possibilidade de fusão pela sobrevivência.

Cowboy do Alvorada

A segurança presidencial não notou, ou deixou passar livre, extra-protocolo dos Palácios: O deputado federal eleito Mário Frias, ex-secretário de Cultura – que reassume o cargo no fim do mês – apareceu armado com uma pistola dentro do Palácio da Alvorada para encontro com o presidente Bolsonaro após a eleição do 1º turno. Aliás, Frias anda armado também nas salas da Esplanada.

“Ecossistema” online

A campanha de Lula da Silva (PT) pediu ao TSE investigação de “Ecossistema de Desinformação” Bolsonarista que, segundo denuncia, quer influenciar eleições de 2022. O staff montou uma superteia com nomes de filhos do presidente, funcionários comissionados e até parlamentares, e suas interfaces online, para mostrar como age o “organograma” do gabinete digital de Bolsonaro no ataque ao partido opositor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atacadõe$

O consumo nos lares brasileiros cresceu 2,67% em 2022, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. A alta ainda é maior na comparação entre agosto e julho deste ano, com crescimento de 6,12%. Além disso, a ABRAS registrou 238 novas lojas do setor de janeiro a setembro deste ano. Do total de novas unidades, 117 são supermercados e 121 atacarejos.