Guerra aberta na CMO

O imbróglio se deu após aprovação, no colegiado, de uma instrução normativa que prevê a partilha das emendas de bancada de forma igualitária

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso está em guerra depois da aprovação, no colegiado, de uma instrução normativa que prevê a partilha das emendas de bancada de forma igualitária: serão R$ 212,8 milhões por estado para o ano que vem. A chiadeira é maior na bancada de São Paulo (governistas e de oposição) que alega que a forma de distribuição prejudica os entes mais populosos.

Batalhas estaduais

Já parlamentares de outras regiões consideram justa a divisão “equitativa” das emendas de bancada. Conforme o projeto de lei orçamentária para 2022, encaminhado ao Congresso pelo Governo, serão R$ 5,7 bilhões para as emendas de bancada (com execução obrigatória). As emendas individuais somam

R$ 10,5 bilhões.