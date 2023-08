Governo falha na articulação e MPs se arrastam no Congresso

A demora na análise das Medidas Provisórias – tanto na Câmara quanto no Senado – é apontada como uma das principais falhas na articulação política do Governo. Duas MPs da cota de prioridades para o Palácio da Planalto deverão ser votadas no limite do prazo de validade: a primeira (MP 1.170/2023), que reajustou os salários do servidores públicos, tem que ser apreciada até sexta, 25. A outra (MP 1.172/2023), que aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.320, vence na segunda-feira, 28. Embora tenha fechado acordo para votá-las, Arthur Lira, presidente da Câmara, ainda faz jogo duro com o Palácio porque seu grupo político – mais de 200 deputados – ainda não foi atendido na entrega de dois ministérios (Esportes e Desenvolvimento Social). No 1º semestre, a MP que reestruturou os ministérios foi aprovada – no sufoco – no último dia de vigência.

Legado?

Legado de Bolsonaro: Pix bate novo recorde de transações diárias. A fake news é manchete do site oficial do PL, partido do ex-presidente. Como se sabe, a ferramenta de pagamentos instantâneos foi idealizada em 2016, no governo Temer, durante a gestão de Ilan Goldfajn no BC que – no Brasil – é independente.

Já disse Adeus

Frustrado na tentativa de continuar no comando da Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras já está limpando as gavetas. Em vídeos de prestação de contas, o procurador tem abordado temas que o dissociam do notório alinhamento ao ex-presidente Bolsonaro. Em um deles, defende o projeto Amazônia Azul e atuação do MP na “preservação do meio ambiente”.

Fogo no pasto

A defesa de Karina Carvalho Freitas, alvo de denúncia de desmatamento e queimada em uma fazenda localizada na área de cerrado no sul do Piauí, que ela teria invadido (segundo denunciantes) sofreu revés na Justiça ao tentar legalizar a ocupação. O caso foi revelado pela Coluna. A denúncia foi apresentada por vizinhos. Eles aguardam providências da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que não se manifestou até o fechamento desta edição.

Dois gigantes

Cotados como futuros imortais numa ABL cada vez mais eclética – e aberta à literatura popular – os indígenas Daniel Munduruku e Ailton Krenak serão as estrelas da 2ª CAJU – Caraíva Juvenil, a festa literária com temática indígena na famosa vila ao sul da Bahia. O evento ocorre de 4 a 9 de setembro na Vila e na Aldeia Xandó, limítrofe com Caraíva.

Em alta

O brasileiro está mais atento à proteção de sua casa. De acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o seguro residencial arrecadou R$ 2,3 bilhões no primeiro semestre do ano. O valor representou crescimento de 13% sobre igual período do ano passado. As indenizações pagas chegaram a R$ 679 milhões.