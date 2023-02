Foragidos, Allan dos Santos e Macedo da Bomba dão canseira na PF

A Polícia Federal perde um tempo resolvendo questões internas – há disputa velada para afastar a ala bolsonarista dos comandos de departamentos. Ao passo que leva um drible de dois foragidos, que dão canseira aos investigadores e à Inteligência da corporação. Até esta semana os policiais não sabem o paradeiro dos blogueiros bolsonaristas Wellington Macedo – agora com alcunha de terrorista – e Allan dos Santos. A suspeita é de que o primeiro, acusado de implantar uma bomba num caminhão em Brasília, fugiu por terra para um país de fronteira. O outro segue nos Estados Unidos, sem endereço conhecido para ter uma visita dos agentes federais brasileiros em parceria com o FBI.

Mistério do exame

Desde o início de 2020, existem dois exames para detecção de Covid-19 no Hospital das Forças Armadas na lista dos sigilos do Governo de Bolsonaro. Seriam do então presidente e da sua esposa, realizados após o retorno dos Estados Unidos, quando toda a comitiva voltou contaminada. Até o comandante do avião pegou Covid, uma penca de ministros e menos o casal… Acreditam? À época, registramos que Bolsonaro, visivelmente abatido, teria se contaminado. Ele negou, mas nunca mostrou o exame.

Cadê a transparência?

Levantamento da Coluna junto à CGU aponta os órgãos com mais omissões (que deixaram de responder) demandas via Lei de Acesso à Informação em 2022: foram a Companhia das Docas da Bahia (9 registros), Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro (6); e Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (4).

Quali dos 100

O Palácio do Planalto vai atrás de uma empresa de renome no mercado para contratar (via licitação ou convite) visando realizar pesquisas qualitativas e quantitativas do Governo. Ministros querem isso para a famosa ação dos 100 dias de Governo. E quanto custará isso, não importa, há verba para tal. A primeira deve sair até fim de março, mesmo que seja uma cortesia de alguma agência.

Genérico$ do Uber

O setor de aplicativos de transporte locais, semelhantes ao Uber, cresceu 38% em 2022. Segundo levantamento da startup Gaudium, nas regiões descentralizadas estes apps criados por startups movimentaram mais de R$ 900 milhões em 2022. A pesquisa aponta também que o método de pagamento mais usado por passageiros foi o dinheiro, responsável por 69,9% das operações, seguido pelo débito, com 18,7%.