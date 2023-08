Falta de médicos peritos no Brasil causa fila no INSS

Enquanto segurados penam para ter acesso aos benefícios do INSS, o projeto (PLN 23/2023) que abre créditos especiais para a Previdência – no valor de R$ 130 milhões – entrou na fila e tramita lento no Congresso. Há mais de um mês, aguarda a indicação de relator na Comissão de Orçamentos Públicos. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), cerca de 596 mil pessoas aguardavam a realização de perícias médicas em junho deste ano. “A quantidade de médicos peritos é pequena, quando considerada, em especial, a ramificação de atendimento nas agências nos interiores do país”, afirmou à Coluna o vice-presidente do IBDP, Diego Cherulli. Ele pontua ainda que “contratar mais peritos será mais eficiente que o pagamento de bônus – o qual já demonstrou reduzir a fila -, mas nem sempre de forma eficiente”.

Bate e volta

O governador do Piauí, Rafael Fonteles, explicou a empresários por que de sua agenda intensa em Brasília – teve casos de fazer bate e volta de Teresina para Brasília duas vezes no mesmo dia – por causa da reforma tributária: “Fui secretário de Fazenda por oito anos (gestão de Wellington Dias) e presidente do Confaz. Um assim virar governador não é comum”.

Lua de mel

Durou pouco a lua de mel dos servidores públicos com o Governo. A tensão se instalou depois da recente reunião da Mesa Nacional de Negociação na qual foi fixado que o reajuste de 2024 será de apenas … 1%. Categorias não descartam cruzar os braços nos próximos dias se o valor não for revisto.

Vereza X cordelista

Os desembargadores da 18ª Câmara de Direito Privado, do TJRJ, negaram o pedido de indenização feito pelo ator Carlos Vereza em processo movido contra o cordelista Edmilson Santini. Em discussão política, via Facebook, Santini chamou Vereza de “Carlos Mererda”. Para os desembargadores, o comentário “não teve o condão de atingir a imagem de figura pública do autor”.

Defesa Lilás

O União Brasil lançou um projeto nacional que integra toda estrutura partidária no desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao combate da violência contra a mulher. Batizada de Defesa Lilás, a iniciativa já tem 21 eventos confirmados pelo país. A bancada do partido conta atualmente com oito deputadas federais.

Preferencial

A ATGás (Associação das Transportadoras de Gás) esclarece que anunciou em evento no Rio que vai submeter à ANP proposta de tarifa preferencial, que reduz o custo fixo das térmicas conectadas ao Sistema de Transporte de Gás Natural. A proposta já foi apresentada em caráter preliminar à Abraget (Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas).