Denúncias contra nazifacismo crescem 60% em 2021

A prisão em Brasília de um jovem de classe média de 20 anos, que participava de grupos antidemocráticos na internet, se soma à escalada de ocorrências e denúncias de apologia ao nazismo nos últimos três anos. O suspeito confirmou que planejava massacres em eventos e escolas da capital federal.

Em 2021, houve crescimento de 60% de denúncias de neonazismo na internet em relação ao ano anterior. Foi o maior aumento, desde 2010, registrado pela Central de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet Brasil, uma associação civil de direito privado que tem cooperação com o Ministério Público.

A polícia do DF chegou ao jovem preso após investigação preliminar da Coordenação do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Nos últimos três anos, mais de 250 inquéritos foram abertos pela Polícia Federal para investigar a disseminação da ideologia nazista.